Греция готова восстановить авиасообщение с Россией – СМИ

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Фото: Depositphotos/Hintau_Aliaksey
Греция выразила готовность восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке авиаперевозок.
Предполагается, что полеты будут выполняться в ограниченном режиме – один раз в неделю между Москвой и Афинами. В посольстве Греции в РФ изданию подтвердили, что инициатором возобновления стала греческая сторона.
Греция запрашивала возобновление сообщения с тремя городами: Афинами, Салониками и Ираклионом. Ожидалось, что полеты будут выполнять "Аэрофлот" и S7, а также греческие авикомпании Aegean Airlines и Ellinair.
Также указывается, что ведутся переговоры по восстановлению авиасообщения с Кубой, Доминиканой и Мексикой. Тем не менее окончательное решение остается за российскими властями.
Правительство Финляндии ранее сообщило, что готово разрешить въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости при условии отрицательного теста на COVID-19.
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