Финляндия может облегчить въезд для туристов из России

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Правительство Финляндии готово разрешить въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом при условии предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.
Как сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин, "свежий" тест может быть объединен с тестированием в Финляндии. Предполагается, что таким образом заболевание не будет распространяться вместе с трансграничными поездками.
Речь идет о странах красной зоны, в которую, по "светофорной" системе финского минздрава, входит Россия. К ним относятся государства, где зарегистрировано больше 25 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние две недели.
Издание Ilta-Sanomat пишет, что решение отчасти продиктовано падением туризма и желанием властей восстановить эту сферу. Ожидается, что финское правительство обсудит ограничения на поездки 9 сентября.
Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение пока не открывать границы с Россией и США. В список из 10 иностранных государств, с которыми ЕС готов открыть границы, входят Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Таиланд, Япония и другие.
ЕС не изменил список стран для открытия границ
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