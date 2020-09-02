В ЕС приняли решение пока не открывать границы с Россией и США

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия и США не вошли в список стран, с которыми Европейский союз готов открыть внешние границы. Такое решение приняли послы 27 стран. Об этом сообщает ТАСС.
При этом список из 10 иностранных государств, с которыми ЕС готов открыть границы, остался неизменным. В него входят Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония.
Ранее границы для жителей России открыла Греция. Въезжать в страну россияне смогут с 7 сентября до 500 человек в неделю. При этом у каждого должна быть справка об отсутствии коронавируса.
Такие условия въезда для россиян создают сложности в формировании путевок туроператорами, считают в РСТ. Для полноценного туризма в направлении Греции необходимо дождаться возобновления прямого авиасообщения, потому что транзитные рейсы обходятся дороже.
Кроме этого, самолеты из РФ разрешила принимать Польша. При этом страна не принимает самолеты из 44 стран, среди которых Испания, Мексика, Израиль, Доминикана, Армения, Индия, Мальта, ЮАР, США.
ЕС не изменил список стран для открытия границ
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