В РСТ оценили условия въезда россиян в Грецию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В связи с новыми правилами въезда в Грецию туроператорам пока проблематично создавать путевки для туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Он подчеркнул, что для полноценного туризма в направлении Греции необходимо дождаться возобновления прямого авиасообщения, потому что транзитные рейсы обходятся дороже. Кроме этого, с 7 сентября в Грецию могут въезжать не более 500 российских туристов в неделю.
"Эти 500 человек будет считать их сторона, а вот потребитель, который самостоятельно выезжает, не знает, какой он по счету, – может, он 501-й. Греция – пока закрытая для нас территория, для нас это высокие риски. Существует перспектива отправиться на самоизоляцию. Возобновлять туры, конечно, сложно туроператором. Греция – это всесезонное направление, но массовые потоки – это, конечно, пляжный отдых. Сейчас важно, чтобы возобновилось нормальное авиасообщение, были регламенты определены. Осторожность не помешает, и туда пока, я думаю, направляться не стоит", – высказался Барзыкин.
Он добавил, что по обоюдному решению сторон Россия и Греция могут возобновить авиасообщение уже этой осенью.
Ранее сообщалось, что Греция откроет границы для россиян 7 сентября. Все въезжающие должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за 3 суток до прибытия.
Греция откроет границу с Россией 7 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: