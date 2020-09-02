В РСТ оценили условия въезда россиян в Грецию

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В связи с новыми правилами въезда в Грецию туроператорам пока проблематично создавать путевки для туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что для полноценного туризма в направлении Греции необходимо дождаться возобновления прямого авиасообщения, потому что транзитные рейсы обходятся дороже. Кроме этого, с 7 сентября в Грецию могут въезжать не более 500 российских туристов в неделю.

"Эти 500 человек будет считать их сторона, а вот потребитель, который самостоятельно выезжает, не знает, какой он по счету, – может, он 501-й. Греция – пока закрытая для нас территория, для нас это высокие риски. Существует перспектива отправиться на самоизоляцию. Возобновлять туры, конечно, сложно туроператором. Греция – это всесезонное направление, но массовые потоки – это, конечно, пляжный отдых. Сейчас важно, чтобы возобновилось нормальное авиасообщение, были регламенты определены. Осторожность не помешает, и туда пока, я думаю, направляться не стоит", – высказался Барзыкин.

Он добавил, что по обоюдному решению сторон Россия и Греция могут возобновить авиасообщение уже этой осенью.

Ранее сообщалось, что Греция откроет границы для россиян 7 сентября. Все въезжающие должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за 3 суток до прибытия.