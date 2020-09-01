Гватемала восстанавливает авиасообщение с 18 сентября

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Гватемала восстановит авиасообщение с 18 сентября. С эпидемиологическими протоколами откроется международный аэропорт Аурора, сообщает РИА Новости.

Для воздушной гавани разработали меры социальной дистанции и санитарной безопасности, прорабатывается вопрос об открытии медицинского центра.

Гватемала закрыла воздушные границы из-за коронавируса 16 марта. В стране выявлено чуть более 74 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели 62 068 пациентов, 2 760 человек скончались.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Этот вопрос обсудили в Москве представители Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве.

Также власти Польши убрали РФ из списка государств, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением COVID-19. На данный момент Польша не принимает самолеты из 44 стран, среди которых Испания, Мексика, Израиль, Доминикана, Армения, Индия, Мальта, ЮАР, США.

1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.