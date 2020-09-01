Вьетнам готовится возобновить международные рейсы с середины сентября

15:17
Фото: ТАСС/Yan Jianhua/Zuma
Вьетнам может возобновить международные рейсы с середины сентября, говорится на правительственном портале страны.
"Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) разработало план возобновления международных рейсов 15 августа, при этом все пассажиры будут помещены на карантин на 14 дней по прибытии", – говорится в сообщении.
Первые международные рейсы будут осуществляться в Японию и Южную Корею с частотой четыре раза в неделю по каждому маршруту. Вьетнам остановил все международные рейсы с 1 апреля из-за коронавируса.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с Россией 15 сентября. Бибилов поручил министерству здравоохранения нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать пациентов.
Президент уточнил, что за это время будут согласованы действия с РФ и организованы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян. Он добавил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то границы откроют раньше.
На прошлой неделе власти Таиланда заявили, что разрешат иностранным туристам посещать Пхукет с 1 октября. На острове иностранцы должны будут провести не менее 30 дней, в том числе 14 – на карантине в номере отеля. В некоторых гостиницах в это время будет доступен выход на территорию или к пляжу.
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