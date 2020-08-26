Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами, сообщает ТАСС.

"Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения", – отметил президент РФ, обращаясь к Голиковой на совещании с членами правительства.

Ранее в секретариате Голиковой сообщили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет. Там опровергли информацию о том, что РФ готовит новый список стран, границы с которыми могут открыть в ближайшее время.

Тем временем, власти Кипра с пятницы, 28 августа, откроют границы для россиян, которые постоянно проживают на территории Кипра, их семей, обладателей вида на жительство и специального разрешения от властей. Помимо того, прибыть на Кипр смогут сотрудники дипмиссии.

По прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус либо предоставить справку об отрицательном результате, но получить ее необходимо не позже, чем за три дня до вылета.