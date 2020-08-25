Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Власти Кипра с пятницы, 28 августа, откроют границы для некоторых категорий россиян. Об этом заявили представители министерства здравоохранения, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ведомство делит страны на три категории по эпидемиологической ситуации с коронавирусом – А, В и С. Россию с пятницы включат в третью. Пересечь границу смогут россияне, которые постоянно проживают на территории Кипра, их семьи, обладатели вида на жительство и специального разрешения от властей. Помимо того, прибыть на Кипр смогут сотрудники дипмиссии.

По прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус либо предоставить справку об отрицательном результате, но получить ее необходимо не позже чем за три дня до вылета.

Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами в марте. Исключение тогда составили вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Данную меру приняли в связи с угрозой распространения COVID-19. Позднее границы открыли для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Кроме того, Киргизия открыла границу для граждан 31 страны. В перечень также вошли Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и ряд европейских и азиатских государств со стабильной эпидемиологической ситуацией.