Россия может возобновить авиарейсы еще в семь стран – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран. Как пишет газета "Известия", речь идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай).

По данным издания, проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами было поручено 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору.

Решение по данному вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако оно так и не было оглашено. Теперь заключение ожидается по результатам следующего заседания 25 августа.

При этом отмечается, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут доступны только пассажирам с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения клиник.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию. О желании возобновить авиасообщение с Россией заявляли Египет и Казахстан.

Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии и Польши.