Таиланд откроет остров Пхукет для туристов с октября

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Власти Таиланда разрешат иностранным туристам посещать Пхукет с 1 октября, сообщает портал Travel off Path.

Однако они должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Кроме того, на острове иностранцы должны будут провести не менее 30 дней, в том числе 14 – на карантине в номере отеля. В некоторых гостиницах в это время доступен выход на территорию или к пляжу.

Параллельно нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. После соблюдения всех этих требований допускаются экскурсионные поездки по острову и другие развлечения. Отрицательные результаты теста на COVID-19 могут попросить и по прилете в аэропорту Пхукета.

Чтобы посетить другие провинции Таиланда, следует после двух недель карантина сдать третий тест. Если результат окажется отрицательным, то турист сможет покинуть остров.

Таиланд постепенно расширяет перечень категорий граждан, которые могут приехать в страну. Туда включили дипломатов, представителей ООН, командированных, иностранцев, прибывающих на выставки и в рамках оздоровительных туров.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько государств готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

С конца августа власти Кипра откроют границы для некоторых категорий россиян. Это коснется в том числе тех, кто имеет там вид на жительство. При этом приезжающих обяжут сдавать тест на COVID-19 и уходить на двухнедельный карантин.