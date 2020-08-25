На Кипре рассказали, по каким правилам россияне смогут посетить остров

Власти Кипра с конца августа откроют границы для некоторых категорий россиян. В том числе для тех, кто имеет там вид на жительство. При этом приезжающих обяжут сдавать тест на COVID-19 и уходить на двухнедельный карантин. Разбираемся, по каким правилам возможно будет посетить остров и чем интересен Кипр для россиян.



Тест, карантин и снова тест

В опубликованном пресс-релизе Минздрава Кипра говорится об открытии границ для некоторых категорий россиян с 28 августа. Все страны ведомство делит на три категории в соответствии с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу – А, В и С.



Гражданам стран, относящимся к категории А, справки об отрицательном результате теста на коронавирус не нужны. Те, чьи государства принадлежат к категории В, должны предъявить справку об отсутствии инфекции, но обязательного двухнедельного карантина для них нет. Иностранцам из категории С необходимо пройти тестирование на COVID-19, а также уйти на 14-дневный карантин.



После обновления оценок эпидемиологической ситуации Минздрав Кипра включил Россию в третью группу – С. Так въезд в страну разрешат дипломатам, гражданам, которые постоянно проживают на острове, членам их семей, а также тем, кто имеет специальное разрешение от властей или вид на жительство.

Для посещения страны вместо сдачи на месте теста на коронавирус россиянам предлагают альтернативный вариант: предоставить справку об отрицательном результате, которую нужно получить не позднее чем за три дня до вылета. А после двухнедельного карантина обязательно пройти тестирование снова.

При этом посольство России на Кипре на данный момент не располагает информацией о том, что власти разрешили въезд на остров для некоторых категорий россиян.





из сообщения посольства России на Кипре У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан РФ въезд, нет.

Ранее о возобновлении международного авиасообщения заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что при принятии решения власти страны руководствовались данными об эпидемиологической ситуации в других государствах и принципом взаимности.

Так, с 1 августа Россия возобновила взаимные полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. В то же время были сняты ограничения на пересечение границ с Абхазией. Кроме того, с 15 августа начались полеты в Швейцарию.

К приему наших туристов также готовы Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

На Кипр с любовью

Кипр входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха у россиян в летнем сезоне, рассказала руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

"Кипр являлся массовым направлением для отдыха россиян. Во-первых, крупные туроператоры ставят свои собственные чартерные программы. В прошлом году Кипр посетили 900 тысяч россиян, то есть практически миллион. Для сравнения – Турцию (самое массовое направление в прошлом году) посетило семь миллионов. Кипр входил где-то в пятерку самых посещаемых стран российскими путешественниками", – объяснила специалист.

В свою очередь, PR-директор туроператора TEZ Tour Светлана Баранова в беседе с Москвой 24 заявила, что спрос на отдых на острове в прошлом году превысил показатели продаж туров на летний период 2018 года на 34%.

"Самыми популярными курортами Кипра в летнем сезоне 2019 стали Айя-Напа, Протарас, Ларнака, Пафос и Лимассол", – сказала она.





Светлана Баранова PR-директор туроператора TEZ TOUR В большинстве случаев туристы бронируют туры на Кипр продолжительностью 7–10 ночей и размещение в отелях категории 3–4 звезды с питанием полупансион. При этом средний чек за тур на одного человека составил 37 300 рублей, включая авиаперелет, трансфер и размещение в отеле 3–4 звезды.

По словам эксперта, главным преимуществом курортов Кипра является их всесезонность: летом туристы предпочитают пляжный отдых на побережье Средиземного моря, а зимой – сочетание отдыха на побережье с разнообразными экскурсионными программами.

Также на турпотоке положительно сказывается и упрощенная система оформления визы. "Поэтому на направлении всегда присутствовала доля туристов, которые готовы отправиться в путешествие на Кипр в последний момент", – подчеркнула Баранова.

Эксперт добавила, что среди клиентов туроператора по этому направлению высок процент "возвратных туристов", в том числе тех, кто из года в год возвращается в один и тот же уже полюбившийся отель.