Россиянам предлагают липовые справки для турпоездок в Европу

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Самостоятельные российские туристы приобретают липовые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сегодня, чтобы легально попасть в Европу, нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.
Она подчеркнула, что этим пользуются некоторые сервисы, предлагая россиянам помощь в организации выезда в страны Европы. Для этого они оформляют липовые медицинские справки для выезда с целью лечения.
По ее словам, стоимость такой услуги в разных фирмах варьируется от 2 до 60 тысяч рублей. Часто сервисы предлагают бонусом по возвращении в Россию купить со скидкой отрицательный тест на COVID-19.
В АТОР предупреждают, что вариант с купленными справками не только сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, но и является нелегальным. Ломидзе заявила, что это нарушение закона, за которое как туриста, так и "организатора" его выезда можно привлечь к ответственности.
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда можно слетать, стали Танзания, Турция и Великобритания.
Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию. О желании возобновить авиасообщение с Россией заявляли Египет и Казахстан. Также заинтересованность в возобновлении полетов проявляли Грузия и Польша.
Швейцарская авиакомпания Swiss возобновила полеты из РФ
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