Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года

12:41
Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati
Курортный индонезийский остров Бали будет закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Правительство Индонезии как минимум до конца года запрещает населению путешествовать за границу и в соответствии с данной политикой не можем открыть государство для иностранных туристов. Как отметил губернатор Бали Вайан Костер, ситуация в стране, включая остров, еще недостаточно безопасна.
"Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии", – заявил он.
Сейчас местные власти планируют сделать акцент на привлечении местных туристов.
В конце июля власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноименный остров. У прибывших туристов замеряют температуру и тестируют на коронавирус. Также продолжает действовать масочный режим.
Прием иностранцев на Бали местные власти собирались начать с 11 сентября. По последним данным, всего в Индонезии более 155 тысяч случаев коронавируса, скончались 6 759 человек.
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