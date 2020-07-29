В АТОР рассказали о динамике цен на отдых в Турции

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что цены на наземные услуги на курортах Турции уже выросли из-за повышенного спроса среди туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, пока абсолютным лидером является Турция. Мы уже видим активизацию наших туристов", – заявила Ломидзе.

По словам специалиста, активность выросла в момент объявления о предстоящем открытии международного авиасообщения. Основной поток бронирований приходится на даты после 10 августа.

"У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента и составляет порядка 10 процентов. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться", – подчеркнула руководитель АТОР.

Майя Ломидзе отметила, что в бюджетном сегменте цены пока держатся приблизительно на уровне 2019 года, с незначительным превышением данных показателей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила об открытии границ для авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты возобновятся с 1 августа нынешнего года.

Также стало известно, что Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Кубой с 15 сентября. В числе стран, куда могут возобновить полеты, вошли ОАЭ и несколько других государств.

