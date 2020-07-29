В АТОР призвали не экономить на страховке перед поездкой в Турцию

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Перед поездкой в Турцию рекомендуется купить расширенную страховку, потому что есть риск попасть в платный обсерватор при наличии симптомов COVID-19. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает Агентство "Москва".

"Основной момент, который может возникнуть на борту самолета, – это когда будут проверять на наличие симптомов коронавируса. Это происходит после высадки из самолета и перед паспортным контролем в аэропортах Турции", – предупреждает Ломидзе. По ее словам, если у путешественника выявлены какие-либо симптомы заболевания, то его, а также рядом сидевших пассажиров, разместят в обсерваторе.

При этом в АТОР уточняют, что размещение в обсерваторе платное. Размещение в обсерваторе – до 100 евро в сутки, обращает внимание Ломидзе.

Кроме того, если на отдыхе человек заболел в отеле, его также поместят в обсерватор. "Тем людям, с которыми заболевший общался в отеле, нужно будет как минимум сдать тест", – подчеркивает исполнительный директор АТОР.

Известно, что Россия приняла решение восстановить авиасообщение с Турцией 1 августа. Ранее АТОР назвала правила въезда россиян в Турцию. До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру.