Остров Бали откроется для внутренних туристов

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Власти индонезийской провинции Бали разрешили внутренним туристам посещать одноименный остров, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя департамента туризма провинции Путу Астава.

Он отметил, что у прибывших туристов будут замерять температуру и тестировать на коронавирус. Также продолжает действовать масочный режим. Астава добавил, что от коронавируса вылечились 75% инфицированных жителей острова.

Прием иностранцев на Бали местные власти собираются начать с 11 сентября. Однако решение остается за властями Индонезии.

Ранее сообщалось, что власти Абхазии продлили ограничения на въезд в республику из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 4 августа.