Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Названы самые популярные направления для отдыха этой осенью. Среди поездок по России у граждан пользуется популярностью Москва – сюда куплено 20% авиабилетов. Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает RT.

Как уточняется, стоимость поездки в столицу по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15% – с 5,7 до 4,8 тысячи рублей.

Также этой осенью популярностью пользуется Сочи. Согласно данным специалистов, спрос на авиабилеты по этому направлению с прошлого года увеличился в два раза. При этом стоимость не сильно поменялась – в этом году в среднем она составляет 5,1 тысячи рублей за билет в одну сторону.

Санкт-Петербург находится на третьем месте среди самых популярных российских направлений осени. Как выяснили аналитики, билет на самолет в этот город будет на 10% дешевле, чем в прошлом году.

Популярностью этой осенью будут пользоваться Симферополь, Краснодар и Анапа, отметили аналитики.

Среди зарубежных направлений больше всего авиабилетов, как и годом ранее, приобретено в Турцию.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами. В ходе опроса половина россиян заявили, что равнодушно отнеслись к возобновлению авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Около 24% респондентов обрадовались открытию границ, 26% россиян высказали по этому поводу свое негодование.

Аналитики рассказали, что свое желание полететь в Турцию в августе выразили 7,4% респондентов. Около 7% россиян пока не определились, как проведут свой отпуск, и почти 80% отказались от поездки в эту страну. В Великобританию выразили готовность купить билеты 6% опрошенных, еще 5% россиян сомневаются, что проведут там свой отпуск.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

