Названы самые дешевые направления для полетов в сентябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Санкт-Петербург возглавил список городов, куда дешевле всего можно долететь из Москвы в сентябре, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В Санкт-Петербург из Москвы можно найти авиабилеты стоимостью чуть более одной тысячи рублей. За эту же стоимость можно добраться до Воронежа, Чебоксар и Саратова.

Из Санкт-Петербурга в сторону Москвы билет будет также стоить в районе тысячи. В Ярославль, Казань и Калининград жители смогут добраться за 1,6 тысячи рублей.

От двух тысяч рублей будет стоить билет из Екатеринбурга в Москву и Уфу. За 2,6 тысячи рублей можно слетать в Самару и Краснодар.

Из Новосибирска в Томск и Барнаул можно слетать за 1,2 тысячи рублей. В Кемерово билет обойдется в 2,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург – в 3,7 тысячи. За 1,5 тысячи можно вылететь из Казани в Москву и Санкт-Петербург.

Аналитики сервиса отметили, что из международных направлений самым выгодным считается Великобритания. В Лондон можно отправиться за четыре тысячи из Москвы и Санкт-Петербурга.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.