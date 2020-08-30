Южная Осетия предложила открыть границу с Россией с 15 сентября

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с Россией 15 сентября, передает "Интерфакс".
"Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом, принимаю во внимание возможные риски с открытием границы", – подчеркнул он.
На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в республике Бибилов поручил министерству здравоохранения нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать пациентов. Президент уточнил, что за это время будут согласованы действия с РФ и организованы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян.
Он добавил, что если решение согласование с РФ пройдет быстрее, то границы откроют раньше. Президент обратил внимание, что в случае вспышки COVID-19 в республике руководство может вернуться к ограничительным мерам.
30 августа впервые с середины июля в республике зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Всего под наблюдением на карантине находятся 305 пациентов. С мая в Южной Осетии зарегистрировано 90 инфицированных, 89 человек выздоровели.
Ранее Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева. Все правительство было отправлено в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Геннадий Бекоев.
Об отставке заявлял и сам Пухаев. После появления информации о смерти местного жителя, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД республики, в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек. Жители требовали отставки правительства.
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