Глава кабмина Южной Осетии Пухаев сделал заявление об отставке

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Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев сделал заявление об отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента и правительства республики.

Там также отметили, что в своем обращении к народу он отметил, что его решение является обдуманным и правильным.

Уточняется, что после появления информации смерти местного жителя, которого ранее задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики, в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек. Жители требовали отставки правительства.

Ранее Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ заявил, что сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.