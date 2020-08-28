Премьер Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем. О своем решении политик сообщил на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.

Выборы премьера в Японии назначены на сентябрь. Абэ впервые занял этот пост в 2006 году. Он был премьером Японии дольше всех за всю историю страны.

По данным СМИ, у Синдзо Абэ язвенный колит. Из-за этой болезни он уходил в отставку в 2007 году, но потом состояние стабилизировалось, и в 2012 году его снова избрали премьером.