Глава МИД Польши подал в отставку

Фото: AP Photo/Armando Franca

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", – говорится в сообщении.

Чапутович выразил уверенность, что его преемник продолжит его дело и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене.

Чапутович родился 30 мая 1956 года. Политик учился в Варшавской школе экономики, институте политических исследований и других ведущих западных университетах.

В 2016 году Чапутович получил ученое звание профессора. Политик был назначен на должность министра иностранных дел 9 января 2018 года, сменив на этом посту Витольда Ващиковского.

В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский. Чиновник напомнил, что планировал покинуть пост еще в феврале текущего года.

