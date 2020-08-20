Глава МИД Польши подал в отставку

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", – говорится в сообщении.
Чапутович выразил уверенность, что его преемник продолжит его дело и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене.
Чапутович родился 30 мая 1956 года. Политик учился в Варшавской школе экономики, институте политических исследований и других ведущих западных университетах.
В 2016 году Чапутович получил ученое звание профессора. Политик был назначен на должность министра иностранных дел 9 января 2018 года, сменив на этом посту Витольда Ващиковского.
В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал Лукаш Шумовский. Чиновник напомнил, что планировал покинуть пост еще в феврале текущего года.
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