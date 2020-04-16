Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:01

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

политика общество

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Глава Пятигорска Андрей Скрипник написал заявление об отставке. О его решении сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram-аккаунте.

"Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу", – написал Владимиров, отметив, что в настоящее время в городе фиксируется нестабильная ситуация по коронавирусу.

Отмечается, что исполняющим обязанности руководителя Пятигорска временно будет назначен Лев Травнев. Ему предстоит оперативно мобилизовать все силы и ресурсы для разрешения ситуации с эпидобстановкой в городе, поскольку городом было получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина.

Известно, что Андрей Скрипник руководил делами Пятигорска с 30 ноября 2017 года, сменив на посту Льва Травнева, который являлся главой города-курорта на протяжении 11 лет.

Ранее сообщалось об отставке министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина. Уточнялось, что ведомство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который до этого руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать