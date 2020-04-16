Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

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Глава Пятигорска Андрей Скрипник написал заявление об отставке. О его решении сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram-аккаунте.

"Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу", – написал Владимиров, отметив, что в настоящее время в городе фиксируется нестабильная ситуация по коронавирусу.

Отмечается, что исполняющим обязанности руководителя Пятигорска временно будет назначен Лев Травнев. Ему предстоит оперативно мобилизовать все силы и ресурсы для разрешения ситуации с эпидобстановкой в городе, поскольку городом было получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина.

Известно, что Андрей Скрипник руководил делами Пятигорска с 30 ноября 2017 года, сменив на посту Льва Травнева, который являлся главой города-курорта на протяжении 11 лет.

Ранее сообщалось об отставке министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина. Уточнялось, что ведомство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который до этого руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.