Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что заявление об отставке было написано на имя президента России Владимира Путина.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", – передает пресс-служба слова Илюхина.

Владимир Илюхин находится на должности губернатора региона с 2011 года. Отмечается, что это является самым длинным сроком пребывания на посту главы Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Ранее глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям региона.

Кроме того, в отставку ушел губернатор Архангельской области Игорь Орлов. О его преемнике в настоящий момент нет информации.