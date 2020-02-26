Сурков объяснил уход с поста помощника президента

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Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника президента России.

"Сам. Это была чистая самоволка", – сказал Сурков в интервью Алексею Чеснакову на портале "Актуальные комментарии".

Он отметил, что ему не жалко было оставлять эту должность. При этом на вопрос о причинах своего решения Сурков прямо не ответил.

"Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать. <...> Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так", – сказал он.

19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова. По его словам, Сурков ушел по собственному желанию.

25 января об отставке Суркова сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что его уход связан со "сменой курса на украинском направлении".