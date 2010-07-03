Песков прокомментировал статью Суркова о "путинизме"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме", сообщает РИА Новости.
"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить", – отметил он.
В то же время он согласился с Сурковым, заметив, что те 20 лет, в ходе которых Путин находится у власти, – это очень важные годы в истории России и всего мира.
Песков подчеркнул, что эффект действий Владимира Путина с точки зрения внутрироссийских и международных дел по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить.
"Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения", – уточнил представитель Кремля.
На вопрос, руководствуется ли президент какой-либо идеологией, представитель Кремля заметил, что подход Путина в том, что вся его работа целиком и полностью направлена на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого жителя страны отдельно.
Ранее, комментируя запуск рубрики "Путинизм" в сетевом издании "Актуальные комментарии", Сурков указал на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее. Он заметил, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.
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