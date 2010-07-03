Песков не стал комментировать сообщения об отставке Суркова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщает "Интерфакс".

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", – ответил Песков на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.

Интернет-ресурсы распространили информацию о том, что Владислав Сурков написал заявление об отставке.

Ранее Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков решит суд. "Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", – отметил представитель Кремля.

