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Политика

19 февраля, 13:00

Сурков ушел с должности по собственному желанию – Песков

политика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова, сообщает "Газета.ру".

"Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, но его многолетний опыт и талант, безусловно, найдет свое применение", – отметил Песков.

Ранее Сурков получил отставку с должности помощника президента России. Официальный указ президента было опубликован на сайте Кремля 18 февраля.

25 января об отставке Суркова сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил, что его уход связан со "сменой курса на украинском направлении".

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