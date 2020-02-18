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Политика

18 февраля, 19:38

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", – говорится в документе.

Указ главы государства вступает в силу с момента его подписания.

25 января политолог Алексей Чеснаков заявил об уходе помощника президента с государственной службы. Он связал это решение "со сменой курса на украинском направлении".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее отмечал, что в дальнейшем вопросами Украины будет заниматься замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он также будет курировать вопросы по участию Москвы в интеграционных процессах.

Владислав Сурков находился на посту помощника президента с 2013 года. Он занимался вопросами по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией и вопросами по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее он находился на посту руководителя аппарата правительства, занимал должность заместителя председателя правительства и являлся помощником президента.

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