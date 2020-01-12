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В мире

20:03

Помощник президента РФ прибыл в Абхазию для помощи в урегулировании кризиса

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-президента республики Аслана Барцица.

"Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита – уладить ситуацию", – сообщил он.

Отмечается, что Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с республикой.

Кроме того, в Сухуме в настоящий момент находится также и заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Он совместно с делегацией участвует в урегулировании ситуации.

В четверг протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Тем самым оппозиционеры требуют отставки Рауля Хаджимбы. Сам лидер республики покидать свой пост отказался.

Верховный суд признал незаконными результаты прошедших осенью выборов, на которых победил Хаджимба, и обязал назначить новые. Переизбрание президента состоится 22 марта.

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