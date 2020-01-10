Президент Абхазии не будет уходить в отставку из-за протестов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не уйдет в отставку на фоне протестов в стране, однако согласен на переговоры с оппозицией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", – сказал первый заместитель главы администрации президента Дмитрий Шамба.

Он добавил, что обращение парламента может значительно осложнить общественно-политическую ситуацию в государстве и привести к необратимым последствиям. Шамба также напомнил, что оппозиция обещала дождаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов. Однако затем они перешли к самым радикальным методам.

Накануне протестующие ворвались в здание администрации президента и заблокировали помещение. Митингующие недовольны ходом судебного процесса по делу оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуми и политическим и экономическим положением страны.

Президент Абхазии провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Собравшиеся обсудили возможность введения чрезвычайного положения в республике, если конфликт будет разгораться.

