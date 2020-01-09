Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за протестов в Сухуме. В заявлении, размещенном в четверг на сайте президента, глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Хаджимба отметил, что органы госвласти работают в штатном режиме. Усиленный режим несения службы начали силовые структуры страны.

"В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения", – сообщил Хаджимба.

Отмечается, что ситуация в Сухуме уже была обсуждена на Совете безопасности.

Ранее сообщалось, что митингующие в четверг ворвались в администрацию абхазского президента и побили там окна. Посольство России в Абхазии обратилось к россиянам с предупреждением избегать мест проведения протестов.