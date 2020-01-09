Находящихся в Сухуме россиян призвали избегать мест проведения протестов

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Посольство России в Абхазии рекомендовало россиянам, находящимся в Сухуме, избегать мест проведения протестов оппозиции. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте дипломатического ведомства.

"Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", – говорится в сообщении.

Также известно, что Совбез Абхазии собрался для того, чтобы обсудить беспорядки в центре Сухума.

Ранее сообщалось о том, что протестующие ворвались в администрацию президента страны, выбили окна и дверь здания. Митингующие тем самым призывают к отставке главы Абхазии.

Предположительно, причиной волнений стало убийство, произошедшее в конце ноября в абхазской столице. Неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана на набережной Махаджиров. В результате происшествия погибли три человека. Отмечается, что один из подозреваемых ранее входил в число личных телохранителей президента Абхазии.