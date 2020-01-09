Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

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Участники протеста, предположительно связанного с недавним убийством в центре Сухуми, ворвались в здание администрации президента Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в здании выбито несколько окон и дверь, внутри возводятся баррикады из мебели. Внутри помещения, в числе прочих, есть и организатор протестной акции Ахра Авидзба, ранее потребовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В ходе столкновений у администрации президента страны пострадали несколько человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь скорых, сообщает агентство. В Минздраве Абхазии, в свою очередь, заявили, что раненых нет.

Убийство, предположительно ставшее причиной волнений, произошло в конце ноября, в Сухуми. Группа неизвестных, чьи личности впоследствии установили, открыла огонь по посетителям ресторана на набережной Махаджиров. В результате погибли три человека.

Один из подозреваемых в совершении преступления, Дато Ревазович Ахалая, ранее работал в государственной службе охраны и входил в число личных телохранителей главы Абхазии.

