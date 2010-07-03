Жертвами перестрелки в Сухуме стали два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД Абхазии.

Автомобиль, в котором передвигались стрелявшие, обнаружили в районе Депо. Полиция продолжает розыск злоумышленников.

Изначально в СМИ появилась информация о трех погибших и трех пострадавших, однако одну девушку, считавшуюся погибшей, удалось реанимировать. Она находится в глубокой коме. Ее здоровьем занимаются врачи нейрохирургического отделения Республиканской больницы.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, на набережной Махаджиров, в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий. Как заявил министр внутренних дел Гарри Аршба, инцидент произошел примерно в 14:40: к ресторану на набережной подъехали люди в масках и открыли огонь у ресторана.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Москве выстрелил в лицо мужчине и скрылся. Инцидент произошел в районе 2-го Нагатинского проезда на юге столицы.

