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Москва 24

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В мире

19:39

Жертвами перестрелки в Сухуме стали два человека

происшествия за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД Абхазии.

Автомобиль, в котором передвигались стрелявшие, обнаружили в районе Депо. Полиция продолжает розыск злоумышленников.

Изначально в СМИ появилась информация о трех погибших и трех пострадавших, однако одну девушку, считавшуюся погибшей, удалось реанимировать. Она находится в глубокой коме. Ее здоровьем занимаются врачи нейрохирургического отделения Республиканской больницы.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, на набережной Махаджиров, в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий. Как заявил министр внутренних дел Гарри Аршба, инцидент произошел примерно в 14:40: к ресторану на набережной подъехали люди в масках и открыли огонь у ресторана.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Москве выстрелил в лицо мужчине и скрылся. Инцидент произошел в районе 2-го Нагатинского проезда на юге столицы.

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