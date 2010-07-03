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Москва 24

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Город

12:22

В МВД опровергли информацию о стрельбе в центре Москвы

происшествия город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информация о стрельбе в центре Москвы, в результате которой пострадал сотрудник полиции, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

В полиции попросили журналистов проверять информацию от своих источников.

Информация о стрельбе в квартире жилого дома в 3-м Красносельском переулке ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что огнестрельное ранение получил полицейский.

Ранее сообщалось, что московские полицейские разыскивают неизвестного, который выстрелил мужчине в лицо в районе Замоскворечье.

10 ноября на улице Большой Серпуховской мужчине повредили глаз. Пострадавший отказался от госпитализации. По словам заявителя, нападавший был славянской наружности и выглядел старше 40 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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