Неизвестный в центре столицы выстрелил мужчине в лицо из пистолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские разыскивают неизвестного, который выстрелил мужчине в лицо в районе Замоскворечье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как сообщается, 10 ноября на улице Большой Серпуховской мужчине повредили глаз.

"На месте происшествия к сотрудникам обратился гражданин 1983 года рождения и сообщил, что неизвестный выстрелил ему в лицо из предмета, похожего на пистолет, а затем скрылся на автомобиле Volvo", – говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавший, как уточняется, отказался от госпитализации. По словам заявителя, нападавший был славянской наружности и выглядел старше 40 лет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Они обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог. Разрешение на хранение и ношение оружия, выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол.

