Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на Новом Арбате

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в центре столицы, где один человек получил ранения.

"Сегодня около 9 утра поступила телефонограмма о доставлении в медицинское учреждение на Новом Арбате мужчины с ранениями, полученными от травматического оружия", – сообщили РИА Новости в полиции.

По информации популярных Telegram-каналов, охранник одного из баров выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении. Пострадавшего доставили в институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что московские полицейские разыскивают неизвестного, который выстрелил мужчине в лицо в районе Замоскворечье.

10 ноября на улице Большой Серпуховской мужчине повредили глаз. Пострадавший, как уточняется, отказался от госпитализации. По словам заявителя, нападавший был славянской наружности и выглядел старше 40 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

