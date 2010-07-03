Неизвестный выстрелил мужчине в лицо на юге Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

По предварительной информации, инцидент произошел утром 22 ноябре во 2-м Нагатинском проезде. Мужчина получил огнестрельное ранение лица, злоумышленник же скрылся на черной Kia. Оперативники выясняют обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе случайные собутыльники в гостиничном номере избили и ограбили предпринимателя. Разбойное нападение совершили в ночь на 16 ноября в отеле на Новоданиловской набережной. Двое преступников связали ему руки, похитили сотовый телефон и находившиеся в вентиляционном коробе деньги на сумму 100 тысяч долларов.

Полицейские также задержали девушку, подозреваемую в ограблении двух мужчин в сауне. 25-летний мужчина рассказал, что вместе со своим другом отдыхал в одном из столичных клубов. Там он познакомился с девушкой, которая предложила продолжить вечер в сауне.

Позднее она дала мужчинам таблетки, которые вызвали у пострадавших "состояние, близкое к потере сознания". Девушка похитила мобильные телефоны мужчин и другое имущество, а затем скрылась. Подозреваемой оказалась ранее судимая 26-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".