СК объявил в розыск мужчину, напавшего с ножом на пассажира автобуса в ТиНАО

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Следственный комитет объявил в розыск подозреваемого в нападении с ножом на пассажира рейсового автобуса в ТиНАО перед Новым годом, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря в рейсовом автобусе в Коммунарке произошел конфликт между тремя мужчинами. В результате вспыхнула драка, в ходе которой один из участников конфликта нанес оппоненту несколько ножевых ранений и скрылся вместе с сообщником.

Пострадавшего госпитализировали. Как уточняют в полиции, правонарушители, предположительно, являются выходцами из стран ближнего зарубежья.