Пассажира автобуса в ТиНАО госпитализировали с ножевыми ранениями после драки

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Полицейские разыскивают двоих мужчин, которые нанесли несколько ножевых ранений пассажиру автобуса в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Драка между тремя пассажирами автобуса завязалась в Коммунарке. В ходе конфликта один из мужчин достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов. Пострадавший был госпитализирован.

Как уточняют в полиции, правонарушители, предположительно, являются выходцами из стран ближнего зарубежья. В настоящее время ведется их розыск. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Ранее на юго-востоке столицы двое мужчин и женщина, угрожая менеджеру магазина похожим на нож предметом, забрали шоколад и скрылись. Ущерб составил две тысячи рублей.

