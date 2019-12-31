Москвича обокрали после драки с уличными музыкантами

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В центре столицы у мужчины похитили телефон, а затем сняли деньги со счета. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 декабря. В полицию с заявлением обратился 33-летний москвич. Он пояснил, что гулял по улице Кузнецкий Мост, где играли уличные музыканты.

Там между заявителем и исполнителями возник конфликт, переросший в драку. После потасовки потерпевший обнаружил отсутствие в кармане брюк телефона iPhone 11 Pro Max.

Позже с его его банковской карты, привязанной к телефону, были списаны средства. Общий ущерб превысил 133 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на юго-востоке столицы двое мужчин и женщина, угрожая менеджеру магазина похожим на нож предметом, забрали шоколад и скрылись. Ущерб составил две тысячи рублей.