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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сложить полномочия главу государства вынуждают протестующие, которые ранее сегодня ворвались в здание администрации президента и заблокировали помещение. Люди недовольны ходом судебного процесса по делу оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуми и политическим и экономическим положением страны.

Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Со стороны парламента к президенту направили пятерых человек, журналистов на встречу не пускали.

Президент Абхазии также провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Собравшиеся обсудили возможность введения чрезвычайного положения в республике, если конфликт будет разгораться.

