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Политика

10 января, 23:19

Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны

происшествия политика за рубежом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ответчика в суде от ЦИК республики Гиви Габнию.

Отмечается, что новая процедура избрания главы государства состоится в течение 2–3 месяцев.

"В законе установлены сроки – минимальный срок два месяца, максимальный – три месяца, в этих рамках мы и проводим выборы", – сообщил Габния.

Своим решением судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции. Тогда результаты второго тура президентских выборов были признаны законными.

Ранее в четверг, 9 января, в Абхазии протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации лидера Абхазии. Сообщалось, что в ходе столкновений пострадали несколько человек.

В российском МИД выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии. Отмечалось, что Россия считает происходящие события внутренним делом республики.

При этом россиянам порекомендовали избегать места протестов в Абхазии. Об этом сообщили дипломаты РФ.

Россиянам рекомендовали избегать места протестов в Абхазии

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