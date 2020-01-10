Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии

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В МИД России прокомментировали протестные акции, которые охватили Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Россия считает происходящие в Абхазии события внутренним делом республики. Также там выразили надежду на то, что в ближайшее время обстановка в стране стабилизируется.

"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", – говорится в сообщении.

Накануне протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии и устроили погром. Тем самым митингующие требовали отставки Рауля Хаджимба с поста главы республики. Президент отказался уходить в отставку.

После этого абхазский лидер заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, он не исключил возможности введения чрезвычайного положения в стране.