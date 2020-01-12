Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта

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Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия, итоги предыдущего голосования были отменены в соответствии с решением Верховного суда страны.

"Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение", – сказал Гогия. Он уточнил, что решение принималось в ускоренном режиме, а часть членов комиссии не находилась в эти дни в Абхазии.

По словам председателя ЦИК, юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие любые кандидаты.

Ранее в Сухуме прошла серия митингов с требованиям отставки президента Рауля Хаджимбы. Протестующие недовольны социально-экономическим положением и коррупцией в стране, а также как рассматривается дело проигравшего прошлые президентские выборы Алхаса Квицинии.

Верховный суд признал незаконными результаты прошедших осенью выборов, на которых победил Хаджимба, и обязал назначить новые. Парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост.