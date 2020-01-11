Уголовное дело возбудили в связи с протестами в Сухуме

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Абхазии прокуратура возбудила уголовное дело в связи с протестами, охватившими столицу страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по факту организации и участия в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества.

Также добавляется, что для расследования была создана оперативно-следственная группа.

9 января протестующие ворвались в здание администрации в Сухуме, где устроили погром, побив окна и разбив дверь. Помимо этого митингующие похитили оружие и госсимволы.

Отмечается, что тем самым оппозиционеры требуют отставки президента республики. Однако сам Рауль Хаджимба отказался покидать свой пост в связи с протестами.

Накануне стало известно, что Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны. Новая процедура избрания главы государства состоится в течение 2–3 месяцев. Представитель ЦИК Абхазии рассказал, что дата новых президентских выборов президента будет названа 13 января.