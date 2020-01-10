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В мире

14:14

В Абхазии похитили оружие и символы госвласти из администрации президента

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Протестующие в Сухуме похитили оружие и символы государственной власти из администрации президента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза республики Мухамеда Килбу.

"Вскрыта комната для хранения оружия, практически все кабинеты вскрыты... Определенное количество, которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках", – сообщил он.

По словам секретаря Совета безопасности, митингующие во время штурма здания администрации были вооружены, однако не применяли оружия.

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали около семи человек.

Ранее стало известно о том, что оппозиционеры ворвались в правительственное здание Абхазии и устроили там погром. Данные действия были направлены на свержение президента Рауля Хаджимба.

Известно, что сам абхазский лидер отказался покидать пост главы республики из-за протестов.

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