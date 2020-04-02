Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ушел в отставку

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил о своей отставке, передает ТАСС.

О его преемнике в настоящий момент нет информации. Орлов свое решение объяснил тем, что президент должен решить, кто будет готовить область к выборам губернатора.

Игорь Орлов занимал пост главы Архангельской области с 3 февраля 2012 года. С 1994 по 2008 год он занимал разные должности в управляющих структурах в Центре судоремонта "Звездочка".

Его предшественником на посту главы Архангельской области был Илья Михальчук. Он работал губернатором с 2008 по 2012 год.

Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко освободили от занимаемой должности.

26 февраля по собственному желанию оставил должность помощника президента России Владислав Сурков.