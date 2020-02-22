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В мире

22 февраля, 17:10

Украинский губернатор уволился из-за ситуации вокруг эвакуированных из КНР граждан

происшествия за рубежом

Фото: uk.wikipedia.org/Maksym Ohorodnyk

На Украине председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель покинул пост из-за ситуации, сложившейся вокруг эвакуации граждан из Уханя. Президент страны Владимир Зеленский принял его отставку, сообщает РИА Новости.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении, распространенном президентским офисом.

До этого мэр Тернополя Сергей Надал обращался к Сопелю с призывом не допустить размещения в санатории эвакуированных их Китая украинцев в связи со вспышкой коронавируса. Несмотря на это людей привезли в Новые Санжары. Местные жители, недовольные таким решением, устроили беспорядки, забросав автобус с эвакуированными камнями.

Ранее Зеленский обвинил "вирусологов в спортивных костюмах" в столкновениях под Полтавой, произошедших на фоне сложившейся ситуации. Украинский лидер пообещал, что организаторы беспорядков будут наказаны.

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